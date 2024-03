Olimpiadi della Matematica a Taranto, stravince il ‘Battaglini’

Venerdì scorso il Palamazzola è stato, come spesso avviene, pieno di grida festanti di ragazzi, ma la motivazione non è stata una partita della Prisma o del Cus Jonico, bensì la tradizionale gara a squadre interprovinciale delle Olimpiadi di Matematica.

Erano presenti nel palazzetto 7 squadre della Puglia, che erano collegate online per la competizione con altre 27 squadre appartenenti alle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ragusa e Palermo. Erano ammesse alle semifinali nazionali le prime 6 squadre.

Il Battaglini di Taranto, il primo Liceo scientifico del territorio sia per numero di iscritti che per risultati raggiunti nelle prove invalsi e nella fondazione Eduscopio Agnelli, si è messo in testa alla classifica subito dopo i primi minuti ed ha condotto per quasi tutte le due ore di durata della competizione la gara. Le squadre partecipanti, formate da sette alunni, si sono cimentate nella risoluzione di 21 problemi.

Tali problemi, sono stati, come sempre, molto vari ed hanno richiesto, per la loro risoluzione, grandi capacità logiche e anche un pizzico d’inventiva o per dirla con Blaise Pascal un po’d’ “esprit de geometrie”. Oltre al Battaglini, è risultata classificata un’altra squadra presente presso il Palamazzola e cioè il Galilei di Bitonto. I ragazzi della Nostra Scuola, allenati dal prof. Valentini e dalla prof.ssa Serafica, che hanno partecipato sono Albano Carlo, Della Rocca Matteo, Maggi Gianluca, Quaranta Christian, Saracino Mirko, Simeone Paola e Urselli Ciro.

Oltre alla squadra che ha partecipato a Taranto il Battaglini ha mandato altre 3 squadre in altre 3 province per dare alle nuove leve della scuola la possibilità di fare l’esperienza di questa entusiasmante gara e tutte le squadre hanno comunque ben figurato, Per questo motivo il prof. Valentini e la prof.ssa Serafica ci tengono a sottolineare che la vittoria è una vittoria del gruppo, che è composto da oltre una trentina di ragazzi.

La coesione, il rispetto dei compagni, uniti ad una sano senso della competizione e all’amore per la matematica sono stati determinanti per raggiungere i risultati ottenuti venerdì 1 marzo. E questa volta la premiazione della gara è stata anche più entusiasmante delle altre volte, infatti le squadre prime tre classificate in loco sono state premiate da 3 atleti della Prisma, che aveva allenamento subito dopo e che aveva accettato di posticipare l’allenamento per dare spazio alle Olimpiadi di Matematica.

Gli atleti presenti sono stati Bonacchi, Ekstrand e Sala. La prof.ssa Serafica ringrazia il team della Prisma tutto, per la sensibilità dimostrata e in particolare questi tre atleti, e trova che questo connubio tra Matematica e Pallavolo sia stato particolarmente interessante e produttivo e si augura che queste sinergie continuino nei prossimi anni, perché solo sostenendo i giovani con lo sport e la cultura si può far crescere la Nostra Provincia.

La prof.ssa Serafica ringrazia anche il Dott. Domenico Ruscigno dell’omonimo studio dentistico, che, come fa ormai da molti anni, ha sponsorizzato coppe e medaglie e Il Catering del Ristorante Grillo che ha fornito i tavoli e le sedie su cui i ragazzi hanno lavorato.

I Docenti succitati e la Dirigente della Scuola, Dott.ssa Patrizia Arzeni, che da sempre ha fatto del Progetto Olimpiadi uno dei progetti di punta della Scuola, si sono dichiarati quindi, più che soddisfatti e hanno voluto ringraziare i loro splendidi ragazzi che si dedicano con grande abnegazione al progetto, spesso sacrificando altre attività: senza di loro queste soddisfazioni sarebbero irraggiungibili.

