Nuovo Ospedale di Andria, per il comitato c’è un “concreto passo in avanti”

Potrebbe esserci un concreto passo in avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Ad esultare c’è il Comitato che da tempo si batte per la nuova struttura sanitaria federiciana, che ha acceso i riflettori sulla delibera della giunta regionale del 30 dicembre in cui è stato approvato il nuovo Piano Finanziario Tecnico Economico a copertura dei lavori previsti.

Il quadro generale di spesa, comprensivo anche dei costi relativi al dimensionamento tecnologico e agli arredi sanitari, è pari a € 360.000.000. La spesa sarà interamente coperta dagli stanziamenti residui nell’Accordo di Programma ex art. 20 della Legge 67/1988 per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale.

Il Comitato quindi torna ad essere ottimista dopo la sua nota di Ottobre in cui esprimeva perplessità circa l’effettiva realizzazione del Nuovo Ospedale di Andria a causa dei continui “cambi di rotta”.

A questo punto – spiegano dal comitato – occorrerà sottoscrivere il nuovo Accordo di Programma, contando sulla disponibilità già manifestata al Comitato dal sottosegretario alla Salute on. Gemmato, e della struttura tecnica del Ministero. Dopodiché la direzione della ASL BAT dovrà procedere alla indizione della gara di appalto per la realizzazione del Nuovo Ospedale.

Al Comune federiciano invece la Regione ha affidato la realizzazione della viabilità tramite l’utilizzo dei fondi di coesione.

