Nuovo farmaco contro tumore rene: contributo del Policlinico di Bari

Il Policlinico di Bari annuncia la pubblicazione dei risultati di uno studio sul *New England Journal of Medicine* che dimostra l’efficacia e la tollerabilità del belzutifan, un nuovo farmaco a bersaglio molecolare, nel trattamento del tumore maligno del rene metastatico.

Lo studio, multicentrico e di fase 3, ha coinvolto anche il gruppo di ricerca diretto dal professor Camillo Porta, direttore dell’unità operativa di oncologia del Policlinico di Bari e professore ordinario di Oncologia Medica all’Università degli studi di Bari. Solo altri tre centri italiani hanno partecipato alla ricerca, affiancando istituti prestigiosi di tutto il mondo, da Boston a Tokyo.

“I risultati – affermano dal Policlinico – aprono nuove prospettive di miglioramento per la prognosi di una patologia che, fino a meno di vent’anni fa, era praticamente priva di trattamenti efficaci”. Dal suo arrivo a Bari nel 2020, il professor Porta ha costruito un solido gruppo di ricerca, puntando sullo sviluppo di farmaci innovativi in oncologia. “Questo traguardo dimostra che, con impegno e supporto amministrativo, è possibile ottenere risultati d’eccellenza anche al Sud, in particolare a Bari”, sottolinea Porta, aggiungendo che il suo team è già al lavoro per lanciare un nuovo studio su uno dei trattamenti più innovativi per il tumore del rene metastatico attualmente disponibili.

