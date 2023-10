Nuoto: strepitosa Pilato, doppietta d’oro alla World Cup

Al debutto nella World Cup, una strepitosa Benedetta Pilato porta a casa due ori. Dopo essere salita in cima al podio nei 100 metri rana, nella finale dei 50 metri rana tocca per prima con il tempo di 30.04.

Alla prima uscita ufficiale dopo il trofeo Stefano Nurra di inizio settembre, la 18enne tarantina non si è fatta sfuggire l’occasione per rimettersi in mostra: nuotando, nei 100, in 1’05”75 ha fissato il nuovo record della World Cup, cancellando l’1’05”93 che apparteneva alla giamaicana Alia Atkinson e che resisteva da otto anni.

Un tempo super interessante per Benedetta, che ha sfiorato il personale di 1’05”70, stabilito ai Campionati Italiani Assoluti primaverili del 2022, avvicinandosi sensibilmente al record italiano (1’05”67) di Arianna Castiglioni, segnato al Trofeo Sette Colli 2021.

“Partenza di stagione ottima per me – dice Benny, trasferitasi da Taranto a Torino dove a seguirla ora è Antonio Satta -. Sono sulla buona strada è molto felice di questi tempi nella mia piscina preferita. Ora aspetto novembre per qualificarmi alle Olimpiadi”.

