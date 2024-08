Nubifragio a Bisceglie: terrore per l’albero che cade (VIDEO)

VIDEO ALBERO

A causa del nubifragio che si è abbattuto sul nord barese, che ha provocato numerosi allagamenti e l’interruzione della viabilità su diverse strade, un albero di grosse dimensioni è caduto al suolo a Bisceglie in via Pozzo Marrone, alla periferia est della città. L’episodio è stato immortalato da una residente in zona, che ha filmato il momento della caduta mentre riprendeva le auto impantanate. Per fortuna al momento dell’impatto non c’erano passanti per strada. Via Pozzo Marrone è stata chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, il sindaco Angelantonio Angarano e alcuni responsabili degli uffici tecnici. Diversi i danni registrati in altre aree della città: in via La Marina, a pochi metri dal porto, l’asfalto ha ceduto sotto il peso dell’acqua e la zona interessata dal cedimento è stata transennata.

