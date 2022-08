NOCI – Interstellar Funk, Massimiliano Pagliara, Planetary Assault System Live, Kaiser. Sono i nomi della line up della sesta edizione di Clubintown, il festival di musica elettronica e sperimentale che, attraverso la Club culture punta a rivalutare il territorio pugliese e il suo importante patrimonio culturale. L’appuntamento al Foro Boario di Noci il prossimo fine settimana, 20 e 21 agosto. Per l’occasione è stato presentato e donato al Comune di Noci un video-documentario in quattro puntate, realizzato con Music Platform, dedicato a Clubintown, alla Città di Noci e al territorio pugliese che racconta il percorso di riqualificazione urbana realizzato in collaborazione con Masseria Cultura, Esseri Urbani e Davide Curci. A far da cornice al tutto, un allestimento suggestivo e le attività collaterali realizzate in partnership con alcune delle più interessanti realtà del territorio.