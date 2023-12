Neonata di 10 giorni morta a Corato, disposta autopsia

Sarà eseguita martedì 12 dicembre, nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, l’autopsia sul corpo della neonata di appena dieci giorni morta lo scorso 8 dicembre. La piccola, originaria di Terlizzi, è stata trasportata in ospedale a Corato dai familiari senza vita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte di medici e infermieri del pronto soccorso dell’Umberto I.

A eseguire gli accertamenti autoptici, disposti dalla Procura di Trani che coordina le indagini dei carabinieri, sarà il professor Biagio Solarino. L’esito delle analisi chiarirà le cause del decesso, anche se non si esclude che la piccola possa essere stata soffocata da un rigurgito successivo alla poppata. Sul suo corpo, secondo quanto emerso finora, non sono stati riscontrati segni di violenza.

