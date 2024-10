Bari, nel cuore del Libertà lo sportello sociale Uil Pensionati

BARI – Un vero e proprio “assist” agli anziani e ai fragili (e non solo loro) del quartiere Libertà dei Bari per non farli restare “impantanati” quando hanno necessità di risolvere problemi di carattere fiscale e più in generale legati all’assistenza su questioni burocratiche di vita quotidiana nel rapporto con enti ed istituzioni.

E’ quello fornito dalla Uil Pensionati di Puglia che ha attivato uno sportello di orientamento sociale, fiscale e previdenziale nella sede di Corso Italia 43/B-45. “Facendo seguito alle numerose richieste delle tante persone anziane incontrate nel corso del Progetto ‘R-Estate in compagnia’ – afferma la segretaria generale della Uil Pensionati Puglia, Tiziana Carella – abbiamo pensato di attivare questo sportello per disegnare un luogo dedicato all’ascolto e all’assistenza della cittadinanza ed in particolare delle persone anziane della città. Qui sarà possibile trovare risposte alle tante domande e necessità di assistenza, oltre a orientarsi nella rete dei servizi sociali, assistenziali e socio-sanitari del territorio, erogati dai diversi enti ed istituzioni a cui rivolgersi per presentare le domande di attivazione di servizi sociali e sanitari. L’obiettivo è di consolidare la nostra presenza sul territorio a tutela delle pensionate e dei pensionati baresi offrendo una preziosa risorsa per le persone più fragili di uno dei quartieri più problematici della città”.

Lo sportello è aperto tutti i lunedì, giovedì e venerdì, secondo il seguente orario di ricevimento: lunedì e venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, per orientamento ai servizi socio-assistenziali, sportello d’ascolto e supporto digitale; giovedì, dalle ore 9,30 alle 13,00 per servizi di Caf e Patronato.

