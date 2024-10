Torre a Mare, auto si ribalta in tangenziale

BARI – Incidente questa mattina sulla tangenziale sud di Bari all’altezza di Torre a Mare. Due auto coinvolte nel sinistro una delle quali si è ribaltata. Fortunatamente non dovrebbero esserci feriti gravi. Sul posto il personale della polizia locale e le ambulanze del 118 per i soccorsi del caso. Traffico deviato in direzione nord sulle complanari. ancora tutte da chiarire la cause dell’impatto.

