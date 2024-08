Nave Garibaldi, Turco (M5S): «Museo sia fatto a Taranto»

Durante il Governo Conte II, lo Stato Maggiore della Marina Militare aveva promesso la creazione di un museo navale a Taranto, utilizzando gli spazi della Nave Garibaldi, destinata alla dismissione entro la fine dell’anno. Tuttavia, recenti notizie indicano che i vertici della Marina potrebbero spostare questo progetto a Genova, suscitando preoccupazioni e proteste da parte delle istituzioni locali.

Il Senatore Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha espresso il suo disappunto in un comunicato stampa, sottolineando che tale decisione rappresenterebbe un ulteriore colpo al Sud e, in particolare, a Taranto. La città pugliese, da sempre sede di importanti basi della Marina Militare, ha sacrificato vaste aree del suo territorio e merita, secondo Turco, di vedere valorizzata la sua storia marittima e militare attraverso un polo museale navale ospitato dalla Nave Garibaldi.

Turco ha inoltre evidenziato che una simile infrastruttura, integrata con il Mosa, contribuirebbe a incrementare le opportunità turistiche di Taranto, città nota per i suoi due mari. Per questo motivo, il Senatore ha rivolto un appello agli altri parlamentari e alle istituzioni locali affinché si uniscano per contrastare quella che viene percepita come una promessa tradita, cercando di mantenere l’impegno iniziale di realizzare il museo a Taranto.

