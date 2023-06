Nations League: Spagna campione, Croazia ko ai rigori

La Spagna ha trionfato nella terza edizione della Nations League superando la Croazia ai calci di rigore (5-4), dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi a reti inviolate (0-0). Nonostante l’intensità della partita, le due squadre hanno avuto poche occasioni da gol durante il match. Kramaric ha sciupato una importante opportunità, mentre Perisic ha salvato sulla linea un tiro di Ansu Fati. Nei trenta minuti supplementari, Dani Olmo ha avuto due possibilità per segnare, ma ha mancato l’obiettivo per poco. Nella serie di rigori, decisivo Unai Simon con due parate, di Carvajal ha segnato il gol vincente per la Spagna.

