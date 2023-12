Nascondevano droga in casa, arrestata coppia a Manduria

Durante un’operazione antidroga a Manduria, la Polizia ha arrestato un uomo di 57 anni e una donna di 37, sospettati di spaccio. La coppia, già con precedenti per questo reato, era sotto osservazione da parte del Commissariato di Manduria. Durante la perquisizione, l’uomo ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di marijuana, ma la perquisizione ha portato al ritrovamento di cocaina, denaro e attrezzature per il traffico di droga. L’ispezione si è estesa a un’altra casa legata alla coppia, dove sono stati trovati altri stupefacenti. Grazie a un cane antidroga, è stato scoperto anche hashish nascosto in una vasca da pesca. La coppia è stata arrestata e portata nel carcere di Taranto dopo la trasmissione dei documenti alle autorità competenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp