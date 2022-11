TARANTO- Blitz dei carabinieri in casa di un 28enne che avrebbe nascosto nella camera da letto più di 900 grammi di droga, ben confezionata e un macchinario per mettere sottovuoto lo stupefacente e meglio conservarlo in buste di cellophane. Per questo, il giovane è stato condotto presso il carcere di Taranto.

Nell’appartamento sono stati trovati, infatti, circa 800 grammi di cocaina e 100 grammi di hascisc, nonché 650 euro in contanti. Lo stupefacente, che è stato analizzato dal laboratorio analisi del comando provinciale carabinieri di Taranto avrebbe portato a un guadagno di 71.500 euro, grazie alla vendita delle 1100 dosi ricavabili. Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Taranto.

