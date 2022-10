Si addormenta sullo scuolabus e nessuno si sarebbe accorto che non era scesa all’asilo e per questo una bimba di tre anni e mezzo è rimasta nello scuolabus per più di un’ora fino a quando un docente di un altro plesso dov’era stato parcheggiato il bus l’ha notata mentre piangeva. E’ accaduto a Novoli, in provincia di Lecce. Su quanto accaduto si vuole fare piena luce e nelle prossime ore i responsabili del servizio di trasporto che viene effettuato per conto del Comune, l’autista e l’assistente in servizio in quel momento, saranno sentiti dall’ente nel corso di una riunione convocata sulla questione. Probabilmente nel tragitto da casa all’asilo la piccola si è addormentata e dopo che tutti i suoi compagni di classe erano scesi nessuno si sarebbe accorto che era rimasta a bordo e che mancava in aula. Così l’autista e l’assistente hanno proseguito fino all’altro plesso dove ci sono le scuole primaria e media, e lo scuolabus è stato parcheggiato. Qui un insegnante di educazione fisica delle medie, che aveva portato i suoi alunni a fare lezione in cortile, ha visto la piccola che piangeva e ha potuto così farla uscire dal bus dopo più di un’ora.