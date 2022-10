BARLETTA- Era impegnato a bere un cocktail in un bar, quando i carabinieri sono entrati e un giovane si è dato alla fuga: avrebbe nascosto addosso alcune dosi di cocaina e dopo la fuga è stato arrestato e messo ai domiciliari.

È accaduto a Barletta durante un servizio di controllo del personale in forza alla sezione Radiomobile, quando ha tratto in arresto un giovane barlettano 21enne, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, la pattuglia operante ha intrapreso un controllo presso un bar del centro storico barlettano, frequentato da numerosi pregiudicati.

Alla vista dei militari, il giovane, impegnato a consumare un drink al bancone, ha tentato di allontanarsi rapidamente al fine di eludere il controllo degli operanti, che tuttavia sono riusciti a inseguirlo, e bloccarlo. I militari, dopo aver bloccato il giovane, hanno proceduto a una perquisizione personale, trovando due dosi di cocaina che il giovane ha tenuto ben nascoste, nonché il cellulare utilizzato verosimilmente per l’attività delittuosa. Il 21enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno avvisato dai militari.