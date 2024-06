Nasce il Coordinamento delle Regioni contro autonomia differenziata

La prossima settimana vedrà la nascita del Coordinamento delle Regioni contro l’autonomia differenziata proposta dal ddl Calderoli. Le Regioni di Centrosinistra – Sardegna, Toscana, Puglia, Emilia Romagna e Campania – si riuniranno, cercando di coinvolgere anche Regioni di Centrodestra. Sono in corso contatti con i governatori di Basilicata e Calabria, appartenenti a Forza Italia.

Sebbene non sia ancora stato fissato un giorno preciso, il Coordinamento regionale sull’autonomia dovrebbe prendere forma entro la prossima settimana, con l’obiettivo di promuovere un referendum contro il ddl Calderoli. Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, sarà il punto di riferimento per gli altri governatori, grazie anche alla possibilità della Sardegna, in qualità di Regione a statuto speciale, di ricorrere alla Consulta.

Le Regioni coinvolte stanno finalizzando un testo referendario che verrà condiviso entro metà luglio.

