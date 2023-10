GIOIA DEL COLLE -Far conoscere l’eccellenza del prodotto pugliese ad aziende di distribuzione di tutta Europa. Nasce il Consorzio “Mozzarella Gioia del Colle Dop” che punta alla valorizzazione del prodotto con una serie di iniziative da mettere in campo il prossimo fine settimana, dal 19 al 23 ottobre prossimi, per promuovere la seconda mozzarella italiana Dop, la prima con provenienza da latte vaccino. L’appuntamento si somma agli altri messi in campo dal neonato Consorzio, che concluderà le attività con l’incoming dei buyers europei che visiteranno gli animali al pascolo, i caseifici del Consorzio e anche la mostra fotografica sull’evoluzione della lavorazione della Mozzarella di Gioia del Colle. È un prodotto che parla alla sua terra, della sua terra, ripescando le antiche tradizioni dal passato rurale e attualizzandole conservandone il meglio.

