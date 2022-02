Come facevano gli antichi senza i TIR? Come viaggiavano le merci? Via mare, ovviamente, soprattutto perché era meno costoso. Viaggiava di tutto, soprattutto i beni di prima necessità. Cosa rimane di questi carichi? Pochissimo: solo la terracotta ha conservato tracce di vino, olio, pesce. I fondali del Mediterraneo sono costellati da imbarcazioni salpate dalle coste italiche, egee, galliche, iberiche, nordafricane, che avevano solcato le rotte del mare. Questa importante pagina di storia del nostro territorio viene raccontata all’interno del museo del mare a Nardò che ha riaperto le sue porte anche grazie alla collaborazione con l’università del Salento.