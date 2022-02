Alle ore 20 di giovedì sera è calato il buio in molti luoghi simboli del Salento e non solo. Immagini forti che dimostrano come le amministrazioni comunali siano particolarmente preoccupate del caro bollette. Gli amministratori come padri di famiglia che guardano con un occhio attento quelli che sono i costi della corrente elettrica schizzati alle stelle nel gennaio 2022. Il problema dei rincari per i comuni è lo stesso che vivono le famiglie. Enti locali che nonostante questi rincari sono chiamati a garantire tutti i servizi essenziali che rischiano di subire delle forti rivisitazioni.