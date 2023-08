Nardò – I progetti di ampliamento per l’ampliamento della pista Porsche, per NTC sono una grandissima opportunità per l’intero territorio. I lavori, infatti, prevederanno la bonifica di aree naturalistica, la riforestazione, la creazione di piste pedociclabili e l’implementazione dell’area di Torre Chianca a Porto Cesareo. Ovviamente, il progetto che prevede l’esproprio di alcuni terreni interessati, dovrà incontrare l’interesse dei proprietari degli stessi.

