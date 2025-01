Nardò (LE), confermata la presentazione del libro di CasaPound

Nardò (LE) – Il libro “Venti – anni di conferenze nella trincea culturale d’Italia” verrà regolarmente presentato a Nardò presso la biblioteca Achille Vergari nel pomeriggio sabato 11 gennaio così confermato dal consigliere neretino Pierpaolo Giuri, nonostante le polemiche mosse da vari esponenti della sinistra locale e regionale che denunciano l’utilizzo di spazi pubblici per un evento ricollegabile, a loro dire, al neofascismo. Il consigliere Giuri ha poi sottolineato che l’iniziativa è perfettamente in linea con l’apertura di Nardò alla promozione culturale tutta, senza alcun distinguo politico, così come dimostrato dagli ospiti del recente passato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author