Nardò (LE), blindatissimo il sopralluogo europarlamentare alla pista Ntc-Porsche

Lecce – Una visita blindatissima quella dell’europarlamentare Rosa D’Amato presso la pista Ntc-Porche di Nardò che ha voluto svolgere un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto di ammodernamento approvato dalle istituzioni, rispetto al quale si è già detta in passato perplessa al punto da interrogare la Commissione europea che, dalla sua, ha annunciato anche approfondimenti. L’esponente del Gruppo dei Verdi/AlleanzaLlibera Europea ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il direttore Ntc-Porsche, Antonio Gratis, per conoscere il progetto e valutare l’effettiva ricaduta ambientale degli ammodernamenti del famoso circuito che, come raccontato in passato, interesseranno alcune aree pubbliche e altre private adiacenti all’impianto.

