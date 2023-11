MusicaLucis accende il Natale in Valle d’Itria

BARI –

Torna MusicaLucis, il festival d’inverno che unisce musica, arte, territorio e intrattenimento nella Valle d’Itria. E, per la prima volta, quest’anno la rassegna allarga i propri orizzonti accogliendo ospiti internazionali, cogliendo il pretesto del periodo natalizio per dar vita a momenti di festa all’aperto. Un mese di appuntamenti gratuiti tra Fasano, Locorotondo e per la prima volta anche Ostuni, che accenderà le festività pugliesi dal 7 dicembre al 6 gennaio, fra dj-set e installazioni artistiche da tutta Italia.

Un cartellone, quello della terza edizione del MusicaLucis, con una line up musicale selezionata con cura dalla direttrice artistica Veronica Palmisano (Nikaleo) composta non solo da artisti pugliesi e italiani, ma anche ospiti internazionali come General Levy (16 dicembre – a Ostuni) primo MC del Regno Unito. E poi Maledetta Discoteca (7 dicembre a Locorotondo), collettivo che arriva da Roma, per un dj set a cavallo tra anni 70 e 80, tra Disco, Italo Disco, Funky, Boogie con dj e vinili direttamente su una Fiat Panda

