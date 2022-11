Condividi su...

BARI – Raphael Gualazzi, Fausto Leali, Dj Jad, i comici Massimo Bagnato e Vincenzo Albano, il tutto con la direzione artistica di Fabiano Marti. Tutto pronto per la nuova edizione de “Le Strade di San Nicola”, loo show organizzato dall’omonima federazione che, nel nome della solidarietà, vedrà artisti di fama nazionale alternarsi sul palco del Petruzzelli di Bari la sera dell’8 dicembre. “Le Strade di San Nicola” è un’iniziativa benefica che si ispira al Santo di Myra. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad attività benefiche individuate attraverso le associazioni confederate. Il momento più importante dello show è costituito dall’assegnazione del Premio “Le Strade di San Nicola” conferito a una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Tra i premiati ci sarà anche il pugliese Vicenzo Schettini, professore di Fisica, al quale sarà consegnato il premio “Le Strade di San Nicola Art” per aver insegnato un approccio nuovo allo studio della scienza al quale ha avvicinato le nuove generazioni.