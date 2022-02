BARI – È uno dei più originali cantautori pop di questa generazione: Mika è pronto a estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale tour per l’Italia, in partenza a settembre 2022, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners. Mika – The Magic Piano arriverà in Puglia con due date: il 25 settembre prossimo al Tea tra Petruzzelli e il 26 settembre al Palaflorio di Bari

Mika – The Magic Piano sarà un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia.

Biglietti in vendita dalle 12 di martedì 8 febbraio su Ticketone e Ticketmaster.