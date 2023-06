Musica House: nessuno in Italia come il dj tarantino Silvio Carrano

Una storia d’amore e dedizione per il proprio lavoro, di chi è partito dal basso trasformando un sogno in successo. Si parla di Silvio Carrano, DJ e produttore tarantino. Nei giorni, in quel di Milano, la Total Freedom Recordings di Carrano e dell’editore Antonio Moscaretti ha ricevuto l’importante premio come etichetta italiana di genere House che ha venduto di più nel mondo per tutto il 2022.

Un merito che va a coronare un successo già acquisito nella sua quasi trentennale esperienza, infatti Silvio Carrano ha avuto già modo di ricevere numerosi riconoscimenti internazionali durante la sua carriera. Sia nel 2020 che nel 2021, è stato inserito nella prestigiosa Top 100 dei produttori più suonati al mondo, una classifica che celebra i talenti più influenti e di successo del panorama musicale.

Un traguardo raggiunto insieme a Marcello Lepore, con cui Carrano forma il duo MILK BAR. Con la canzone Forever il produttore tarantino ha raggiunto oltre 2milioni di visualizzazioni su Youtube, conferma di una gavetta che ha visto Silvio Carrano costruire da Taranto le fondamenta del suo successo.

Oltre alla sua carriera, Carrano è anche un docente all’Accademia Dei Due Mari di Taranto, dove con entusiasmo e dedizione, insegna le materie di DJ e produttore a tutti i giovani che vogliono entrare nel mondo della musica.

