Musica e inclusione: quinta edizione di ‘Posso sempre volare’

Aprile è il mese della consapevolezza sull’autismo. Tra gli eventi su questo tema a cui non mancare c’è la quinta edizione di “Posso sempre volare”, concerto sul tema “Amore & Vita“: appuntamento domenica 7 aprile alle 19:30 a Spazioporto, in via Niceforo Foca, 28 a Taranto, che ha concesso gratuitamente gli spazi per una serata indimenticabile.

Il concerto, presentato da Matteo Schinaia, vedrà protagonisti due giovani artisti, Alessandro e Lorenzo Murciano, entrambi autistici, i quali, guidati dalla loro mamma Maria Spada e sostenuti dall’insegnante Vittoria Macheda e dall’ ANFFAS di Taranto, da anni portano avanti un progetto musicale che permette di raccogliere fondi utili all’attivazione di progetti per spettro autistico.

“Posso sempre volare” è uno spettacolo musicale inclusivo che vede in scena anche altri 16 ragazzi dello spettro con X-Fragile e normo dotati.

“Sul tema della serata possiamo solo dire – rivela Maria Spada – che l’amore è ciò che apre le porte della vita, che permette di avere la forza per andare avanti nel credere e persistere, di abbattere muri: insomma, non c’è vita senza amore e non c’è amore senza vita”.

Quest’anno la finalità ultima dell’evento è “La banca del tempo sociale“, che permetterà ai ragazzi dal cuore blu di avere amici.

Attraverso un progetto idealizzato da Maria Spada e ben curato dall’Anffas, infatti, i ragazzi avranno la possibilità di assaporare momenti di vita quotidiana, come andare a mangiare una pizza con un amico, a prendere un gelato o un caffè, a comprarsi dei vestiti ecc… senza la presenza costante della famiglia.

“Questo evento – chiude Maria Spada – vuole essere un grido verso una società poco aperta e sensibile alla diversità e verso istituzioni che devono prendere seriamente coscienza di ciò di cui hanno bisogno questi ragazzi per il loro presente ma soprattutto per il futuro”.

“Posso sempre volare” sarà anticipato da una conferenza stampa che si terrà mercoledì 3 aprile alle ore 17 presso la sede del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, in via Cavallotti, 101 a Taranto.

