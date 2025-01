Muro Lucano: comunità in lutto per la morte di Felice Ferrara

Si è in attesa di sapere quando e se sarà disposta l’autopsia sul corpo di Felice Ferrara, il titolare della ditta edile che è morto mentre lavorava su un cantiere in contrada San Chirico a Muro Lucano, in provincia di Potenza. L’ennesima tragedia avvenuta sul posto di lavoro. Erano circa le 10 di mercoledì 15 gennaio quando, per cause ancora da accertare e al vaglio degli inquirenti, le cui indagini sono affidate al pubblico ministero Marco Marano, Ferrara è caduto o presumibilmente stato tirato all’interno della betoniera che ara in funzione e che stava procedendo alla calata del cemento. Non si conoscono i dettagli dell’incidente, non si esclude l’ipotesi che un indumento della vittima sia rimasto incastrato nel macchinario, trascinandolo e schiacciandolo fatalmente nella tramoggia.

A nulla è servito l’arrivo immediato sul posto dell’eliambulanza del 118, l’incidente è stato di quelli che non lascia scampo, infatti i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La comunità di Muro lucano è scossa dall’accaduto. Per tutti era un onesto lavoratore, ben voluto da tutti e soprattutto padre amorevole. Lascia infatti la moglie e due figlie, un dolore troppo grande che non trova conforto.

Ha provato a mandare una carezza all’anima ferita dei familiari il vescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo monsignor Davide Carbonaro auspicando che fatti simili conducano ad una riflessione che porti – ha scritto il vescovo – “ad agire con determinazione per garantire ambienti di lavoro più sicuri e fare in modo che tragedie come queste, non accadano più”.

All’indomani della tragedia è intervenuto anche il presidente della Regione, Vito Bardi, secondo cui “È nostro dovere prioritario fare tutto il possibile per prevenire simili incidenti, implementando misure di sicurezza più rigorose e promuovendo una cultura del lavoro che metta al primo posto la salute e la sicurezza”. “È essenziale – ha aggiunto – che ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro. La sicurezza sul lavoro è una questione di responsabilità collettiva”, ha concluso Bardi.

