Capurso: muore dopo 10 giorni l’operaio caduto dal lucernario

BARI – E’ morto dopo dieci giorni di agonia Biagio Di Ceglie, l’operaio di 56 anni ricoverato in gravi condizioni dal 14 agosto scorso dopo essere caduto nel vuoto per il cedimento di un lucernario mentre lavorava sul terrazzo di un edificio a Capurso. Ne dà notizia sui social il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, città in cui la vittima viveva con la sua famiglia. Oggi i funerali

