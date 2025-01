Statale 100, assalto notturno in una stazione di servizio

MOTTOLA – Rapina in una stazione di servizio sulla Statale 100. Il colpo è stato messo a segno nella notte appena trascorsa, preso di mira un esercizio commerciale situato lungo la strada statale 100, che collega Taranto a Bari, nel territorio di Mottola, in provincia di Taranto. Due i malviventi entrati in azione, con volto coperto, hanno fatto irruzione nell’impianto e, sotto minaccia, hanno portato via tabacchi di vario genere e l’incasso della giornata, sono sono riusciti poi a fuggire senza lasciare tracce evidenti, da quantificare il bottino.

L’allarme è scattato subito dopo l’accaduto, intorno a mezzanotte, quando il personale della stazione ha informato forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Massafra, che, subito dopo l’accertamento del furto, hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei rapinatori. Le telecamere di sorveglianza e le testimonianze potrebbero rivelarsi determinanti per le indagini.

Si torna a parlare di rapine su quell’arteria molto trafficata in tutte le ore, le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili di questo ennesimo atto criminoso.

