Motori, Rally del Salento si arricchisce con l’Historic Regularity Rally

Mancano meno di novanta giorni al via della cinquantaseiesima edizione del Rally del Salento, in programma l’ultimo fine settimana di maggio.

La manifestazione rallystica, che lo scorso anno fu vinta da Simone Campedelli e Tania Canton con una Skoda Fabia Evo Rally2, è già pronta ad accogliere i nuovi partecipanti.

La gara, che ha visto confermata la validità per il Trofeo Italiano Rally, con coefficiente 1,5, per la Coppa Rally di Ottava Zona e per il Trofeo Rally di Zona, riservato alle auto storiche, quest’anno si farà però in quattro, grazie all’introduzione del Salento Historic Regularity Rally.

Ed è proprio quest’ultima nata che arricchirà la kermesse motoristica. Una tipologia di manifestazione nuova per la Puglia, in grande sviluppo in Italia, e che sta catalizzando molto entusiasmo ed impegno da parte del team dell’Automobile Club di Lecce.

A fare da scenario ai partecipanti dell’Historic Regularity Rally saranno i panorami mozzafiato dell’hinterland salentino con il mare azzurro e le tipiche campagne a far sempre da sfondo.

Ma a far da terreno di gara, cosa quasi unica e particolarmente sfidante per questa disciplina (che nelle prove speciali deve mantenere la velocità costante il più possibile), saranno invece le stradine tra i campi, con molti angoli retti, strette e contornate da muretti a secco.

Una competizione dedicata sia ai tanti estimatori, italiani ed esteri, già pratici della specialità che ai nuovi equipaggi che vorranno cogliere questa occasione salentina per iniziare a cimentarsi in gara, e ciò sia nella competizione con velocità imposte non superiori a 50 km/h sia in quella, più adrenalinica, dove invece l’asticella delle velocità media imposta potrà raggiungere i 60 km/h.

Proprio per avvicinare e sensibilizzare gli sportivi ‘più o meno nuovi’ verso l’affascinante mondo dei Regularity Rally, lo staff dell’AC salentino, capitanato dal presidente Francesco Sticchi Damiani, ha ben pensato di istituire una giornata di formazione che si terrà il prossimo 23 marzo alla Pista Salentina di Ugento. Gli sportivi interessati potranno chiedere ulteriori informazioni recandosi all’Automobile Club di Lecce o al recapito 0832309066.

L’impostazione tecnico-sportiva del Regularity Rally, sia della gara che della giornata formativa, è curata dagli esperti (e pluri-campioni) della disciplina Francesco Giammarino e Paolo Marcattilj.

Tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione potranno essere reperiti sul sito internet rallydelsalento.eu e sui canali social ufficiali dell’evento.

