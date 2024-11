Morte Emanuela Chirilli: indagine per omicidio colposo

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza sulla tragica morte di Emanuela Chirilli, giovane di Maglie (Lecce), che avrebbe compiuto 28 anni a Natale. La donna è stata trovata senza vita nella casa vacanze di piazza Municipio, dove aveva deciso di soggiornare per una notte.

La tragedia sarebbe stata causata dal fumo asfissiante, probabilmente originato da un corto circuito o dal malfunzionamento di una presa nella sauna accanto alla stanza. Il corpo è stato rinvenuto nei pressi della porta d’ingresso, segno di un possibile disperato tentativo di fuga prima che il fumo saturasse gli ambienti.

Il conferimento dell’incarico per l’autopsia è previsto all’inizio della prossima settimana. La Procura, coordinata dalla pm Di Monte (sezione Lavoro e colpe professionali), potrebbe identificare eventuali indagati come atto formale per consentire loro di nominare un consulente.

Le indagini si concentrano anche sulle testimonianze raccolte, sul contenuto del cellulare della vittima e sulle immagini delle telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti sperano così di far luce su una vicenda che ha scosso profondamente la comunità.

