Landini lunedì a Lecce per gli 80 anni della Camera del Lavoro

Per celebrare gli 80 anni della Camera del lavoro di Lecce il segretario generale della Ggil, Maurizio Landini parteciperà nel capoluogo salentino a due eventi: uno al mattino con le studentesse e gli studenti di due scuole superiori della città ed uno al pomeriggio al Teatro Paisiello. La Cgil della provincia di Lecce – riferisce una nota – fu fondata il 2 dicembre 1944, alla presenza dei delegati di 142 Leghe in rappresentanza di 53mila lavoratori iscritti. Pietro Refolo, antifascista per 17 anni in esilio in Francia dove ha conosciuto il carcere dopo l’arresto della Gestapo, fu eletto primo segretario generale del sindacato, all’epoca unitario. Nel corso degli anni la Cgil Lecce è stata protagonista delle lotte dell’Arneo, dell’emancipazione delle lavoratrici del tabacco e delle raccoglitrici di olive, dell’emersione del lavoro nero nelle fabbriche del calzaturiero, dell’affermazione dello Statuto dei Lavoratori negli stabilimenti locali, fino alle grandi vertenze degli anni Duemila, tra algoritmi, lavori atipici ed ora l’intelligenza artificiale.

“Dopo 80 anni, la Cgil Lecce è più viva che mai”, spiega Tommaso Moscara, che guida ora il sindacato provinciale. “Contiamo su oltre 40mila iscritti, su 64 Camere del lavoro comunali sparse sul territorio – aggiunge – su un gruppo dirigente ringiovanito e soprattutto su uno spessore politico-sindacale costruito da generazioni di militanti e su un bagaglio di lotte epocali a sostegno dei diritti di lavoratrici e lavoratori, combattute nel segno dell’autonomia politica, dell’antifascismo e del perseguimento dell’interesse generale”. Le celebrazioni avranno inizio di mattina nella Masseria Tagliatelle (via del Ninfeo) alle ore 11.30 con i ragazzi del De Pace e del Presta Columella, che dialogheranno dialogheranno col segretario generale Maurizio Landini sul tema “Giovani, Sud e diritti del lavoro”.

Nel pomeriggio, alle 14.45 al Teatro Paisiello è in programma la rappresentazione dello spettacolo teatrale Memorie d’Arneo, di e con Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno. A seguire sono in programma il saluto del segretario generale della Cgil Lecce, Moscara, e l’intervista a Landini del direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Rosario Tornesello.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author