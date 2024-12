Montemilone, il presidente Bardi incontra gli alunni della scuola primaria

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, questa mattina ha fatto visita alla scuola primaria “Ten. Michele Acciani” di Montemilone, appartenente all’istituto comprensivo “Don Bosco” di Palazzo San Gervasio. E’ stata l’occasione per fare gli auguri di buon Natale agli alunni e a tutto il personale scolastico rappresentato dalla preside Carmela Vaccaro. Rivolgendosi ai bambini, che lo hanno accolto recitando filastrocche in dialetto, il presidente ha sottolineato come le festività rappresentino l’occasione per trascorrere più tempo con le famiglie, scambiarsi regali e creare ricordi felici: “Vi auguro di trascorrere delle feste meravigliose, piene di sorrisi e momenti speciali. Che possiate trovare sotto l’albero – ha detto Bardi – tutto ciò che desiderate e che il nuovo anno vi porti tanta felicità”. Al termine dell’incontro, durante il quale è stato consegnato un panettone a tutti gli alunni, il presidente ha visitato l’edificio storico della scuola in compagnia del sindaco Antonio D’Amelio con cui ha condiviso la necessità di realizzare lavori per renderla fruibile e restituirla alla comunità scolastica.

