Monopoli, vini e gastronomia si incontrano in spiaggia

MONOPOLI – Una sera d’estate sulle dune di un lido, la musica che va e nei calici colori e profumi dei vini della VII edizione di Vitigni & Vini, tesoro d’Italia, al Tamerici Beach Club di Monopoli. È stato questo lo scenario che ha messo in scena oltre 130 etichette provenienti da tutta Italia a rappresentare la riscoperta e l’interpretazione tra nuove tendenze e antiche culture. Una selezione ricercatissima che mette a nudo il desiderio della scoperta e il fascino ammaliante ma a volte anche non scontato come spesso invece accade in altre degustazioni. Vitigni & Vini, tesoro d’Italia è uno dei tanti appuntamenti firmati Ais Murgia che coniugano etichette note e meno note alla gastronomia locale con degustazioni di carni, salumi, pesce e formaggi artigianali e caratterizzati dalla denominazione Dop.

