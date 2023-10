Monopoli: Pelliccioni esonerato, Tomei ancora in bilico ma ha condotto l’allenamento di stamattina

AGGIORNAMENTO 18.20: Ora c’è anche l’ufficialità: Alfio Pelliccioni non è più il direttore sportivo del Monopoli. Questa la nota della società:

La S.S. Monopoli 1966 comunica che a partire da oggi, lunedì 16 ottobre 2023, il direttore sportivo Alfio Pelliccioni è stato sollevato dall’incarico ricoperto a partire dall’1 luglio 2022 e, prima ancora, nelle stagioni 2017/18 e 2020/21 nel ruolo di direttore sportivo prima e consulente di mercato poi. La società biancoverde intende ringraziare Pelliccioni per il lavoro svolto e gli augura un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni.

17.50 – Alfio Pelliccioni verso l’esonero, Francesco Tomei ha condotto l’allenamento di questa mattina ma resta ancora in bilico. Queste le ultime in casa Monopoli dove nelle prime ore del pomeriggio è stata messa in discussione la posizione del direttore sportivo, che dovrebbe essere il primo a pagare per l’avvio di stagione deludente e caratterizzato da quattro pareggi e quattro sconfitte. La posizione dell’allenatore al momento è salva, con Tomei che ha condotto la seduta di scarico questa mattina, ma non sono escluse novità a breve.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp