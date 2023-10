Taranto-Messina: la Lega ha individuato la data del recupero

Taranto-Messina, gara valida per la 3a Giornata del Girone C della Serie C, verrà recuperata mercoledì 1° novembre. Manca ancora l’ufficialità, ma è questa la data che la Lega Pro avrebbe scelto. Nelle prossime ore si conoscerà con certezza anche l’orario.

