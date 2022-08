Nella prima uscita stagionale in quel di Cascia, il Monopoli ha superato di misura il Grosseto (2-1). Peppe Laterza, da poco sulla panchina biancoverde dopo il biennio di Taranto, commenta così il test sui canali social del club: “Siamo all’inizio del percorso, ma mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Alleno un gruppo di professionisti e di questo sono contento. Il nuovo Girone C? Come sempre, sarà impegnativo con tante squadre che puntano a vincere”.