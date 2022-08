ADELFIA – Un 19enne, Vincenzo De Toma, è la vittima dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì sulla provinciale 133, che collega Adelfia a Valenzano. La Fiat Panda guidata da un amico è finita fuori strada, abbattendo un albero di ulivo. L’automobilista che precedeva l’utilitaria con a bordo i tre amici di Adelfia, avrebbe testimoniato di essere stato superato a tutta velocità e di aver visto l’auto sbandare vistosamente una volta rientrata dalla manovra azzardata su quel rettilineo. Vincenzo viaggiava sul sedile anteriore e per lui non c’è stato nulla da fare. Nello schianto è rimasto gravemente ferito anche l’amico seduto sul sedile posteriore. Il ragazzo, anch’egli 19enne ha subito alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita