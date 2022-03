MONOPOLI – Un premio alla costanza e ai passi in avanti fatti in questi ultimi due anni. Abdul Guiebre è stato convocato dalla Nazionale di calcio del Burkina Faso dal 21 al 30 marzo, per la preparazione alle gare eliminatorie in vista della Coppa d’Africa in programma nel 2023 in Costa D’Avorio il giocatore sarà impegnato il 24 e 29 marzo rispettivamente contro Kosovo e Belgio. Guiebre non sarà disponibile, quindi, per la gara interna contro il Potenza, altra tappa importante della stagione biancoverde, ma rappresenterà un motivo d’orgoglio per la società, che ha creduto in lui rinnovandogli anche il contratto fino al 2024. 29 presenze e 9 assist in stagione per il calciatore, assente per squalifica solo nella gara contro la Juve Stabia e sempre presente in tutte le altre uscite. In tre quarti di stagione ha già giocato il doppio rispetto allo scorso anno e quattro volte di più rispetto alla stagione di Rieti, ritrovando i numeri di Rimini della stagione 2018/2019. Scienza un anno fa lo definì come il miglior esterno sinistro del campionato in chiave futura e non si era sbagliato. Ora è un punto fermo della squadra e rappresenta un capitale per la società, che in estate dovrà decidere se realizzare l’ennesima plusvalenza o farne una bandiera per gli anni a venire.