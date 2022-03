FASANO E CONVERSANO – Weekend da incorniciare per le pugliesi del campionato di Serie A di Pallamano. Fasano e Conversano superano brillantemente i loro rispettivi impegni e restano in corsa per i primi due posti del massimo campionato, quelli che porterebbero ad una posizione privilegiata nei playoff scudetto, riservati alle prime quattro classificate al termine della regular season. Fasano si è imposto 19-31 sul campo del blasonato Bolzano, formazione funestata dagli infortuni ma pur sempre temibile. Gioia meritata in casa biancazzurra per il largo successo conquistato, ma non c’è molto tempo per festeggiare. Sabato prossimo, 12 marzo, la capolista tornerà, infatti, in Alto-Adige per sfidare il Merano, con l’obiettivo di conquistare punti importanti e di confermarsi in vetta. Vendica la sconfitta nella finale di Coppa Italia Conversano e batte 31-24 il Sassari al Pala San Giacomo. Una sfida approcciata con il piglio giusto e caratterizzata da una difesa che finalmente concede davvero poco alle formazioni avversarie. Sugli scudi i soliti Radovcic, Moretti e Nelson, con una menzione anche per il portiere Pasqualino Di Giandomenico. 26 punti per i biancoverdi, ora terzi a -1 da Pressano e a -5 da Fasano, che però ha due gare in più. Sabato prossimo seconda sfida interna consecutiva contro il Carpi terzultimo della classe, una gara da non fallire per confermare l’ottimo momento di forma.