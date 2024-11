Monopoli, Grandolfo: “Mai segnato alla prima palla toccata. Vogliamo tornare a vincere in casa”

Francesco Grandolfo si è preso la scena di Monopoli-Cerignola, entrando in campo al 63′ per siglare, neanche venti secondi dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il definitivo pari biancoverde. Le sue sensazioni a caldo: “Quando sono entrato sentivo di poter far gol, credo fossero passati dieci secondi, non mi era mai successo di segnare alla prima palla toccata ed è stata una grande emozione. Cerco di trarre il massimo da ogni minuto a mio disposizione, spero di poter far gol ancora. Rendimento interno? Credo sia una casualità il fatto che si vinca più in trasferta, abbiamo trovato avversari forti, tra cui il Cerignola, ma spero che si possa festeggiare presto con i tifosi“.

