MONOPOLI – È scoccata l’ora di Giuseppe Laterza. Dopo quasi un mese dall’accordo l’ex tecnico del Taranto è il nuovo allenatore del Monopoli. Contratto di due anni per lui che avrà il compito di non far rimpiangere Colombo dopo la stagione culminata con il quinto posto e la conquista dei quarti di finale playoff. Nello staff il secondo Giuseppe Lentini, il preparatore atletico Francesco Rizzo, il preparatore dei portieri Francesco Monaco e la match analyst Angelica Ivone. Saranno presentati nelle prossime ore, mentre va avanti il mercato degli attaccanti. Novità delle ultime ore è la volontà di Francesco Grandolfo di andar via. L’attaccante, che aveva un contratto con il Monopoli fino a giugno 2023, sarà un nuovo giocatore del neopromosso Arzignano e tornerà in veneto dopo aver vestito le maglie di Legnago e Virtus Verona. Un’uscita che implica adesso l’arrivo di due attaccanti, con Iemmello al Catanzaro che farà cominciare un valzer di punte che potrebbe veder coinvolti Vazquez e Cianci, con il Monopoli sempre alla finestra. Novità anche per quanto riguarda il logo. Sarà svelato sabato, mentre nel frattempo la società sta ripercorrendo la storia di tutti gli stemmi che hanno accompagnato i biancoverdi dal 1966 ad oggi.