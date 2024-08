Monopoli e Calvano sempre più vicini: il centrocampista lascerà il Taranto

Uno dei corteggiamenti più lunghi dell’estate 2024 sta per chiudersi con una fumata bianca. Simone Calvano pare sia pronto a lasciare il Taranto per sposare il progetto del Monopoli. Pronto per lui un contratto biennale. Il Gabbiano, sulle tracce del centrocampista classe ’93 già da diverse settimane, conta di chiudere l’operazione nelle prossime ore. Un regalo particolarmente gradito dal direttore sportivo Marcello Chiricallo a mister Alberto Colombo. Battuta dunque la concorrenza dell’Avellino, che aveva messo gli occhi anche su Enrici.

