Taranto, nemmeno il tempo di firmare: Schenetti già ai saluti

Un vero e proprio fuggi fuggi. Se Simone Calvano è a un passo dal Monopoli, Andrea Schenetti non è più un calciatore del Taranto. Annunciato solo due giorni fa, con tanto di stretta di mano con Eziolino Capuano, l’ex Foggia ha già svestito la maglia rossoblu, approfittando del fatto che il suo contratto non fosse stato ancora depositato. Le dimissioni di Massimo Giove hanno creato un effetto domino, non sono escluse ulteriori sorprese.

