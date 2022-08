“Negli ultimi anni sono stato impiegato in una difesa a tre, ma ho giocato anche a quattro quindi non c’è alcun problema – si presenta così Mirko Drudi, esperto difensore centrale classe 1987, appena approdato alla corte di Peppe Laterza -. A inizio estate, il mio agente mi ha prospettato la possibilità di indossare la maglia del Monopoli: è stata una decisione molto veloce, la trattativa si è concretizzata subito. Conosco Bizzotto e Fornasier, l’intesa con loro è già a buon punto. Il ritiro sta andando bene, stiamo lavorando sodo come è normale in questo periodo. A chi mi ispiro? Il mio idolo era Del Piero, ma col mio ruolo non c’entra nulla”.