Monopoli, donna trovata morta per strada: indagini in corso

MONOPOLI – Il cadavere di una donna di 54 anni è stato rinvenuto per strada in contrada Laghezza, una arteria privata nelle campagne di Monopoli, a seguito di una segnalazione al 112. Sul posto i militari della locale Compagnia e i colleghi della Sezione Investigazioni Scientifiche per i rilievi del caso che cercheranno di stabilire le cause del decesso.

