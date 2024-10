Monopoli, Colombo avvisa: “Latina da non sottovalutare”

Pochi giorni dopo l’eroico pareggio ottenuto contro il Trapani, il Monopoli scende nuovamente in campo per affrontare il turno infrasettimanale del Girone C di Serie C. La compagine biancoverde, infatti, affronterà l’insidioso Latina, reduce dal successo ai danni del Catania. Un avversario da prendere con le pinze, come ammesso dal tecnico del Gabbiano, Alberto Colombo, alla vigilia del match: “I cinque minuti finali contro il Trapani hanno portato entusiasmo e fiducia nei nostri mezzi ma dobbiamo resettare tutto in vista del prossimo impegno. Il Latina sarà rinfrancato dal prestigioso risultato ottenuto contro il Catania e non dobbiamo sottovalutarlo. Il tasso tecnico dei nostri avversari è notevole, in particolare nel reparto offensivo, mentre in quello difensivo sono molto strutturati. Ci saranno tante partite nell’arco dei novanta minuti e per noi sarà un ulteriore banco di prova contro una squadra desiderosa di uscire da una situazione di classifica non felice”.

La condizione della squadra: “Arriviamo abbastanza bene al match, avendo avuto diversi giorni a disposizione per recuperare. Naturalmente, il nostro focus è sui giocatori reduci dagli infortuni e sulla loro capacità di reggere due partite ravvicinate. In alcuni reparti, però, abbiamo delle necessità e qualcuno dovrà scendere in campo nuovamente e far sì che la condizione cresca giocando”.

Formazione: “Avendo avuto diversi giorni a disposizione per recuperare, sceglierò chi riterrò più efficace, senza pensare alla sfida contro il Picerno”.

Miceli e Vazquez: “Entrambi hanno dimostrato di essere determinanti. Prima del match col Messina, Federico Vazquez aveva avuto una settimana non facile dal punto di vista fisico ma con il Trapani ha dimostrato di stare bene e potrebbe partire dall’inizio. Per quanto riguarda Miceli, la sua importanza esula dal discorso fisico poiché grazie alla sua leadership può aiutare i compagni a rendere al meglio”.

