Monopoli, Chiricallo: “Per Tascone offerti 40mila euro. Posizione di classifica penalizzante sul mercato”

Il direttore sportivo del Monopoli, Marcello Chiricallo, è intervenuto nel corso della trasmissione “Speciale Calciomercato“. Il dirigente ha spiegato alcune dinamiche di mercato, partendo da un retroscena sulla cessione di Starita al Benevento: “Il Monopoli non imponeva alcun tipo di forzatura nei confronti di Starita, abbiamo provato a rinnovargli il contratto ma lui voleva provare nuove esperienze e quindi abbiamo avuto la necessità di venderlo“.

La posizione di classifica penalizza il Monopoli anche sul mercato, la squadra è attualmente in piena lotta per mantenere la categoria: “È complicato trovare giocatori che vogliano venire a Monopoli a causa della posizione di classifica in cui ci troviamo, i calciatori cercano piazze più ambiziose e per noi diventa difficile“.

Simone Tascone è stato l’intrigo di mercato delle ultime ore, il centrocampista della Virtus Entella passerà al Foggia in virtù di uno scambio con Garattoni. I rossoneri hanno bruciato, tra le altre, anche la concorrenza dei biancoverdi: “Siamo stati i primi a presentare un’offerta all’Entella, altre piazze in questo momento sono più tranquille rispetto alla nostra. Al club ligure abbiamo offerto 40mila euro“.

In attacco è arrivato Sosa, ma non basta. Il ds è alla ricerca di un altro rinforzo: “Tommasini è uno dei calciatori che seguiamo con attenzione ma non sarà facile, la classifica ci penalizza e non è facile convincerli ad accettare“.