Monopoli, albero si piega sulla statale 16

MONOPOLI – Un albero di dimensioni considerevoli si è piegato nella notte sulla strada statale 16 all’altezza dello svincolo per Monopoli, appoggiandosi sul guardrail. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco benché le auto riuscissero a passarci sotto. L’arteria stradale è stata subito messa in sicurezza con l’utilizzo di un’autoscala. Si registra solo un tamponamento accaduto prima dell’intervento dei vigili ma per fortuna niente di grave. Nella prima mattinata la circolazione stradale è tornata alla normalità

